Università di Messina: rinvio della scadenza del pagamento della tassa per la prova selettiva di ammissione al TFA- Sostegno V° Ciclo

16 Marzo 2020 21:30

Università di Messina: il Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, firmerà nelle prossime ore un decreto di rinvio della scadenza del pagamento della tassa per la prova selettiva di ammissione al TFA- Sostegno V° Ciclo

Il Rettore, prof. Salvatore Cuzzocrea, firmerà nelle prossime ore un decreto di rinvio della scadenza del pagamento della tassa per la prova selettiva di ammissione al TFA- Sostegno V° Ciclo. La decisione arriva per l’emergenza Coronavirus per evitare che i pre-iscritti, che non abbiano la possibilità di procedere al versamento tramite home banking, debbano recarsi in banca o presso sportelli telematici abilitati. Gli aspiranti dovranno comunque inoltrare la domanda di partecipazione alla prova entro e non oltre le ore 16 del giorno 17 marzo 2020, accessibile all’indirizzo https://unime.esse3.cineca.it/Home.do.

