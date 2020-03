Messina, l’8 marzo torna “Una mimosa per te”: appuntamento a Santa Maria Alemanna

3 Marzo 2020 12:32

L’evento metterà in primo piano l’universo donna a Messina in tanti suoi aspetti: cultura, lavoro, sociale, diritti, discriminazioni e prevederà momenti di sensibilizzazione in favore di “Posto Occupato”

Un nuovo suggestivo scenario per “Una Mimosa per Te” l’evento organizzato da E – Motion di Patrizia Casale dedicato alle donne che quest’anno si terrà domenica 8 marzo nella Ex Chiesa di Santa Maria Alemanna.

L’iniziativa si aprirà alle 17,00 con “Girlfriend”, la Personale di Valeria Trimboli realizzata in occasione della festa mondiale della donna, che, attraverso una serie di volti, raffigurerà la donna vista come compagna di vita, amica, custode di emozioni, segreti e simboli di bellezza attraverso le espressioni del suo volto ora divertito, sorpreso, ammiccante e spesso mistico.

Uno spazio sarà anche riservato alla scultura “Morte dell’Anima” di Sabrina Lo Piano che rappresenta le sofferenze interiori della donna nei casi di violenza, il lato emotivo della realtà per porre l’attenzione proprio sulle ferite dell’animo. L’opera da alcuni anni è il simbolo della manifestazione.

Alle 18,00 inizierà “Una Domenica Insieme”, Moda, Musica, Solidarietà e Consegna di Premi a Personalità Femminili della Città di Messina, promozione di aziende del territorio.

Lo spettacolo, metterà in primo piano l’universo donna a Messina in tanti suoi aspetti: cultura, lavoro, sociale, diritti, discriminazioni e prevederà momenti di sensibilizzazione in favore di “Posto Occupato”, la campagna nazionale contro la violenza sulle donne ideata da Maria Andaloro.

Sette i riconoscimenti che saranno assegnati quest’anno, fra questi uno è riservato alla memoria della poetessa Maria Costa, “Cantrice dello Stretto”, un altro è intitolato alla docente universitaria Antonella Cocchiara, che ha sostenuto numerose iniziative di sensibilizzazione sociale in favore delle donne.

Inoltre per la prima volta, uno dei riconoscimenti sarà dedicato all’imprenditrice messinese della moda Mariagrazia Messina, scomparsa prematuramente nell’ottobre del 2018.

“Una Mimosa per Te” sarà presentato dalla giornalista Marika Micalizzi, ospiti dell’evento la cantante Antonella Bruno e gli artisti della St. Cecilia’s Opera Singers.

Valuta questo articolo