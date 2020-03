Ulivieri: “non sappiamo quando si può ricominciare il campionato, non spetta a noi decidere”

24 Marzo 2020 13:08

Intervista a Renzo Ulivieri: il Presidente Assoallenatori, ex tecnico della Reggina, ha parlato della situazione generale e della posizione della Figc su una possibile ripresa del campionato

“La Federazione ha detto che non ci sono oggi le condizioni di poter decidere. Fra un po’ si potrà iniziare a lavorare su qualche ipotesi, ma non spetta a noi stabilire quando sarà possibile tornare in campo, saranno le autorità sanitarie a decidere”. E’ così che Renzo Ulivieri ha parlato ai microfoni di Reggina TV. Il ritorno in campo è una speranza, ma ancora non può essere una certezza: “sono vicino alle persone che stanno morendo e soffrendo, è immorale fare qualsiasi altro tipo di ragionamento. E’ una pandemia mondiale, non si deve sottovalutare l’emergenza. La speranza è di iniziare a maggio per finire i campionati, è un pensiero che della Figc. Se esisterà il modo di finire il campionato, credo ci sia la volontà da parte di tutti affiché ciò avvenga”, ha concluso Ulivieri.

