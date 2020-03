Coronavirus, positivi i vertici dei Carabinieri a Palermo: 8 ufficiali contagiati

12 Marzo 2020 12:12

Otto ufficiali dei Carabinieri a Palermo positivi al coronavirus, sono in isolamento

Otto ufficiali dei carabinieri dei reparti di Palermo sonopositivi al coronavirus. La notizia è stata confermata all’Ansa dal comandante provinciale, generale Arturo Guarino, risultato positivo anche lui. Il generale e gli altri commilitoni al momento si trovano in isolamento presso la propria abitazione. I controlli sanitari sono scattati dopo che due carabinieri in servizio nel capoluogo siciliano erano risultato positivi. L’attivita’ del comando provinciale di Palermo prosegue regolarmente. Nelle prossime ore saranno effettuati i tamponi a tutti coloro i quali hanno lavorato a stretto contatto con i carabinieri che si trovano adesso in quarantena. Il 6 marzo scorso i responsabili del comando provinciale si erano riuniti in caserma per un briefing sull’emergenza coronavirus. E nella stessa giornata in prefettur a si era riunito un comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza al quale avevano partecipato i vertici degli uffici giudiziari e delle forze dell’ordine, compresi alcuni degli ufficiali poi risultati positivi.

