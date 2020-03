Uefa, ufficiale il rinvio dell’Europeo a giugno 2021: strada spianata per la Serie C

17 Marzo 2020 15:59

UFFICIALE – La Uefa annuncia il rinvio dell’Europeo: una notizia che cambia il destino dei campionati italiani, anche dunque della Serie C

Arrivederci Europei, ci si vede nel 2021. Priorità ai campionati: è questa la decisione della Uefa, che ha deciso di far slittare il Campionato Europeo al 2021 per l’emergenza coronavirus, in calendario dall’11 giugno (inauguarazione a Roma) all’11 luglio (finale a Londra) dell’anno prossimo. La precedenza è stata dunque concessa a campionati e Coppe, Champions ed Europa League, da portare a chiusura tra maggio e giugno, sempre che la situazione nel ‘vecchio continente’ torni alla normalità.

Nel corso del vertice Uefa si è lavorato a tal proposito su varie ipotesi: la più ottimistica prevede che le competizioni possano ripartire il 14 aprile, mentre quella più pessimistica si sposta addirittura al 13 giugno, con fine della stagione a luglio inoltrato. L’obiettivo sarebbe quello di portare a termine sia i campionati che le Coppe mantenendo inalterate promozioni, retrocessioni, . Per l’Europa League si è ipotizzata la ripartenza il 30 aprile e per la Champions League il 5 maggio, con le due finali rispettivamente in calendario il 24 e il 27 giugno.

In ottica Serie C, questa notizia è una ulteriore conferma rispetto alle comunicazioni degli ultimi giorni. La speranza è che nel nostro Paese venga presto debellata l’emergenza contagi e si torni presto in campo per portare a termine la stagione calcistica.

