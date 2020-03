Effetto coronavirus, si teme il tracollo del turismo. Taormina reagisce: parcheggi gratis nel weekend

6 Marzo 2020 11:08

La risposta di Taormina al coronavirus: accesso libero ai multipiani del Lumbi e del Porta Catania

Parcheggi gratis a Taormina nel fine settimana per tutto il mese di marzo. Lo ha deciso il sindaco di Taormina Mario Bolognari, vista l’emergenza Coronavirus che ha inferto un duro colpo al turismo. Dalle 16 del venerdì alle 24 della domenica successiva per autoveicoli e moto ci sarà accesso libero ai multipiani del Lumbi e del Porta Catania. “E’ una cosa che si può fare subito per dare un segnale: Taormina è viva, è aperta con ristoranti, pizzerie, hotel e locali che sono fruibili in sicurezza. Non è certo la soluzione alle disdette che stanno arrivando. E’ una prima iniziativa concreta e realizzabile concretamente anche in attesa di un confronto con i Governi nazionale e regionale, con i quali siamo sempre in contatto. Lunedì ci sarà un tavolo tecnico per avviare un piano di comunicazione sulle diverse piattaforme per il turismo a Taormina”- ha detto il sindaco.

