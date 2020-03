Traghetti sullo Stretto di Messina: garantite 8 corse al giorno

19 Marzo 2020 18:28

Lo ha chiarito il presidente della Regione Siciliana: 4 corse in più sullo Stretto di Messina

Le corse dei traghetti sullo Stretto di Messina passano da 4 a 8. Lo ha chiarito il presidente della Regione Siciliana Musumeci. Si tratta di quattro corse al giorno (andata e ritorno) da Villa San Giovanni e altrettante da Reggio Calabria per Messina, negli più indicati per favorire gli spostamenti dei lavoratori pendolari. La precisazione del governatore siciliano si è resa necessaria per interpretare al meglio il contenuto del comma 3 dell’articolo 2 del decreto ministeriale di ieri che ha disposto una forte limitazione del traffico passeggeri.

Valuta questo articolo