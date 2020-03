17 Marzo 2020 14:24

Ottimo posto d’onore per il versatile Edo Marchionni, vice presidente UNVS di Piombino che, in coppia con Carlo Pasculli, ha partecipato al Torneo di Calcio Balilla, che ha debuttato nella città toscana. Tre le prove in programma, alle quali seguiranno dopo Piombino, quelle di Livorno e dell’Isola d’Elba.

