Emergenza Coronavirus: positivi Tom Hanks e la moglie

12 Marzo 2020 08:55

Tom Hanks e Rita Wilson positivi al coronavirus: l’attore e la moglie si trovavano in Australia per un film

Tom Hanks e Rita Wilson sono risultati positivi al coronavirus: l’attore e la moglie si trovavano in Australia per un film di Baz Luhrmann su Elvis Presley quando si sono sottoposti al tampone. “Siamo in isolamento“, ha fatto sapere Hanks.

