Tiribocchi: “Denis? Non pensavo andasse alla Reggina, che è comunque una grande piazza”

17 Marzo 2020 22:10

Simone Tiribocchi sorpreso del ritorno in Italia di German Denis: “mai avrei immaginato che sarebbe andato alla Reggina”

Sono serviti pochi mesi a German Denis per entrare nel cuore dei tifosi della Reggina. Giunto in riva allo Stretto fra mille scetticismi, ha cancellato ogni dubbio e a suon di gol ha conquistato l’intero popolo amaranto. A tal proposito si è espresso Simone Tiribocchi, suo ex compagno ai tempi dell’Atalanta, che ai microfoni di mediagol.it ha rilevato di essere rimasto sorpreso dal Tanque argentino: “quello che sta dando alla squadra è sotto gli occhi di tutti, ha fatto tanti gol e pure importanti. La Reggina ad inizio stagione non aveva di certo i favori del pronostico, ma ora hanno 8 punti di vantaggio sul Bari. È una squadra forte. Lui sta facendo la differenza, non solo in partita, ma anche durante la settimana con il suo impegno. Il suo ritorno in Italia? Non me l’aspettavo, potevo pensare che avrebbe giocato dalle parti di Bergamo. Mai avrei immaginato che sarebbe andato alla Reggina, che è comunque una grande piazza che ti dà tanto sul piano emotivo”.

