Terremoto in Calabria, paura nella notte: numerose scosse tra Cosentino e Catanzarese [DATI e MAPPE]

17 Marzo 2020 06:41

Scosse di terremoto in Calabria: sciame sismico registrato nella notte dagli strumenti della Sala Sismica INGV-Roma, dati e mappe

Uno sciame sismico è stato registrato nella notte dagli strumenti della Sala Sismica INGV-Roma: 18 scosse di terremoto sono state registrate sulla costa occidentale della Calabria, con epicentro nell’area tra la provincia di Cosenza e di Catanzaro.

Gli eventi hanno avuto magnitudo tra 1.1 e 3.9. Le scosse più forti sono state avvertite lungo tutta la fascia costiera tirrenica Cosentina e nel Catanzarese, scatenando il panico nelle località più vicine all’epicentro: in molti sono scesi in strada cercando di mantenere le distanze di sicurezza per l’emergenza coronavirus. I Vigili del Fuoco, che hanno ricevuto molte telefonate di cittadini allarmati, non segnalano danni a persone o cose.

Di seguito la tabella con i dati INGV.

Data e Ora ( Italia ) Mag nitudo Zona Profondità 2020-03-17 05:44:02 ML 1.2 Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) 22 2020-03-17 05:35:41 ML 1.6 Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) 23 2020-03-17 05:34:01 ML 1.8 Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) 22 2020-03-17 04:24:03 ML 1.5 Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) 21 2020-03-17 03:23:28 ML 1.2 Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) 24 2020-03-17 02:41:12 ML 1.7 Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) 21 2020-03-17 02:17:47 ML 1.2 Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) 19 2020-03-17 02:16:41 ML 1.4 Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) 22 2020-03-17 02:14:27 ML 1.7 Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) 20 2020-03-17 02:12:59 ML 1.1 Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) 22 2020-03-17 02:05:32 ML 1.6 Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) 21 2020-03-17 02:04:37 ML 1.3 Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) 23 2020-03-17 02:02:43 ML 3.5 Costa Calabra nord occidentale (Cosenza) 9 2020-03-17 01:58:24 ML 2.3 Costa Calabra nord occidentale (Cosenza) 10 2020-03-17 01:55:51 ML 3.4 Costa Calabra nord occidentale (Cosenza) 9 2020-03-17 01:54:46 ML 2.5 Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) 28 2020-03-17 01:52:54 ML 3.9 Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) 33 2020-03-17 01:47:19 ML 2.5 Costa Calabra sud occidentale (Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio di Calabria) 26

