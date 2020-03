Ternana, Bandecchi è chiaro: “Reggina prima con merito. Amaranto in Serie B, le altre ai playoff”

25 Marzo 2020 11:39

Serie C, Bandecchi spiega come agire: “la Reggina è prima e tra l’altro con pieno merito. Perché io dovrei mettere in discussione il suo primato?”

Della serie, “c’eravamo tanto… odiati”! Stefano Bandecchi, presidente della Ternana, in passato aveva spesse volte mandato messaggi per punzecchiare la Reggina, ma dopo la sconfitta del Granillo il tono delle sue parole è totalmente cambiato. Ai microfoni di graffisulpallone.com, il patron rossoverde ha parlato della possibile interruzione del campionato: “se non si facesse in tempo a completare la stagione, pazienza. Si farà come nella formula uno o nel motociclismo che all’interruzione della gara fanno valere la classifica del giro precedente. E allora, per essere chiari, Reggina in Serie B e le altre a fare i playoff. Perché la Reggina è prima e tra l’altro con pieno merito. Per quale motivo io adesso dovrei mettere in discussione il suo primato? Così dovrebbe farsi in Serie B e in A”. Bandecchi poi ci tiene a chiarire un concetto: “prima di tutto viene la salute, non manderò in campo la mia squadra prima di giugno”.

