Coronavirus, solidarietà per il Teatro Massimo di Palermo: gli abbonati rinunciano al rimborso

17 Marzo 2020 13:44

Coronavirus a Palermo, gli abbonati del Teatro Massimo rinunciano al rimborso

Gli abbonati del Teatro Massimo di Palermo decidono di rinunciare al rimborso dell’abbonamento, in segno di solidarietà al Teatro. In molti in queste ore sul web hanno ringraziano per la programmazione musicale sulla web tv che comunque va avanti. In molti hanno manifestano l’intenzione di non chiedere il rimborso dei biglietti già acquistati.

