21 Marzo 2020 11:41

Sospiro di sollievo per la famiglia di Lipari che ieri sera era stata bloccata al porto di Milazzo

E’ risultato negativo il tampone per la famiglia di Lipari che ieri sera era stata bloccata al porto di Milazzo mentre stava per imbarcarsi sul traghetto diretto alle Eolie. Uno dei componenti, un minorenne, era stato trovato con febbre alta e per precauzione tutta la famiglia (giunta da Ragusa) era stata trasferita in ospedale.

Valuta questo articolo