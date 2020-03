Sicurezza svincolo Messina Centro: Cacciotto scrive al Cas

6 Marzo 2020 10:19

Guardrail ammalorato ed erbacce: il consigliere della Terza Circoscrizione la messa in sicurezza dello svincolo Messina Centro

Il consigliere della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto scrive al Consorzio per le Autostrade Siciliane per segnalare le precarie condizioni dello svincolo di Messina Centro, sia nella rampa di accesso che di uscita. “Si rappresenta, ad avviso dello scrivente, la necessità di sostituire i gard rail ammalorati a causa soprattutto degli incidenti che negli anni si sono verificati.

Inoltre sarebbe opportuno la scerbatura sui cigli autostradali così come la collocazione di una nuova segnaletica in prossimità del curvone teatro spesso di incidenti”.

