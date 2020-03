Messina, stop l’occupazione abusiva di suolo pubblico. De Luca: “O rispettate le regole o vi chiudiamo il locale”

4 Marzo 2020 14:17

Messina, l’assessore Musolino: “D’ora in poi non ci si limiterà ad effettuare verbali come già accaduto in passato, ma si agirà direttamente sulle attività commerciali ordinandone la chiusura”

A Messina pioggia di verbali per occupazione abusiva di suolo pubblico. È il risultato di un’intensa attività di controllo posta in essere del Corpo di Polizia Municipale. “Il regolamento comunale sul Commercio e la Legge Regionale- spiega l’Assessore con delega alla Polizia Municipale Dafne Musolino-prevedono tuttavia che il Sindaco possa ordinare anche la sospensione dell’attività lavorativa in assenza di adempimento spontaneo all’eliminazione dell’occupazione abusiva fino ad un massimo di cinque giorni”. Infatti con un’ordinanza sindacale n. 54, pubblicata ieri, martedì 3, l’Amministrazione comunale mette in mora tutti gli operatori e a coloro che occupano il suolo pubblico che in assenza di autorizzazione. Chiunque sia trovato ad occupare abusivamente il suolo pubblico in assenza di autorizzazione o oltre il limite di quanto concesso, sarà obbligato a ripristinare i luoghi e togliere l’occupazione abusiva e in caso di mancata ottemperanza sarà ordinata la chiusura del locale per 5 giorni.

“La chiusura è prevista dalla Legge e dal Regolamento Comunale sulla COSAP, ma nessun Sindaco ha mai disposto una simile sanzione. È ora di restituire decoro e ordine ai luoghi pubblici. Adesso siete tutti avvisati, nessuno potrà dire di non sapere a quali conseguenze andrà incontro se continuerà a posizionare sedie, tavoli, gazebo, banchi della frutta e quant’altro sul suolo pubblico”– ha detto il sindaco di Messina. “L’ordinanza- spiega Musolino- è stata fatta col chiaro intento di portare alla conoscenza di tutti che d’ora in poi non ci si limiterà ad effettuare verbali come già accaduto in passato, ma si agirà direttamente sulle attività commerciali ordinandone la chiusura. Non intendiamo essere draconiani nelle nostre misure nei confronti dei comportamenti illeciti, ma è necessario ripristinare il decoro, l’ordine e la pulizia dei luoghi pubblici anche in considerazione del grande afflusso di persone che si registra di sera”. Sabato scorso, durante i controlli della Polizia Municipale, sono state identificate cento persone nell’ambito del servizio interforze con Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza in via Oratorio della Pace, ma tantissimi giovani erano presenti nel centro cittadino per trascorrere la serata con gli amici. “Assicurare l’ordine e il decoro non significa soltanto effettuare controlli da parte della Polizia Municipale, atti a prevenire i fenomeni di bullismo e di baby gang, ma anche garantire che gli spazi pubblici siano pienamente fruibili da parte di tutti i cittadini”- conclude Musolino.

Valuta questo articolo