11 Marzo 2020 13:51

Summer Arena, a Soverato arriva anche Piero Pelù con il tour “Pugili fragili”. Il concerto l’11 agosto

Si aggiunge un ulteriore appuntamento imperdibile al programma della Summer Arena 2020. Nella struttura ideata e gestita dalla Esse Emme Musica che da qualche anno a questa parte propone i migliori live musicali della regione a Soverato, ci sarà anche il rocker Piero Pelù che si esibirà in concerto l’11 agosto. Nel vortice del successo ottenuto al 70° Festival di Sanremo e su tutte le piattaforme digitali, Piero Pelù è tornato con il nuovo album di inediti “Pugili fragili” (Sony Legacy), arrangiato e prodotto da Piero Pelù con Luca Chiaravalli, che celebra El Diablo e i suoi 40 anni di musica. “Pugili Fragili” racchiude in sé tutte le anime di Piero: un percorso artistico e umano che oscilla tra melodie e atmosfere rock, cantautorato, blues, ma anche metal, punk, grunge, gospel ed elettronica. Questa la tracklist di “Pugili Fragili”: “Picnic all’inferno” (particolare duetto con Greta Thunberg), “Gigante”, “Ferro caldo”, “Pugili fragili”, “Luna nuda” (scritto insieme a Francesco Sarcina), “Cuore matto”, “Nata libera”, “Fossi foco” (scritto e cantato insieme ad Andrea Appino degli Zen Circus), “Stereo santo”, “Canicola”. L’album contiene, tra gli altri, il brano “Gigante” (P.Pelù/P.Pelù-L.Chiaravalli), quinto classificato al 70° Festival di Sanremo e lo storico brano “Cuore Matto”, nella travolgente versione proposta dall’artista sul palco dell’Ariston durante la serata dedicata alle cover. In concomitanza con le date live, Piero porterà avanti dove possibile il suo “Clean Beach Tour”, il progetto organizzato con Legambiente, per sottrarre attivamente e concretamente plastiche e microplastiche all’ambiente. I biglietti per assistere all’evento sono già disponibili online e da domani, giovedì 13 marzo, in tutti i punti di prevendita abituali.

