22 Marzo 2020 19:20

Che spettacolo a Reggio Calabria: a pochi metri dalle rive calabresi dello Stretto, è stato avvistato un branco di delfini

Lo Stretto di Messina è stato nuovamente il palcoscenico dell’esibizione di un branco di delfini. Questa mattina infatti a Reggio Calabria, zona Capannina, intorno alle ore 9.50, sono stati avvistati diversi esemplari che in gruppo giocavano tra le onde. La spiaggia era vuota a causa delle norme anti-Coronavirus imposte dal Governo, ma il filmato di Elia Caiazzo testimonia il grande spettacolo della natura che potrebbe portare un sorriso in un momento così difficile per tutti.

