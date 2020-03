Collegamenti sullo Stretto: traghettamento con auto gratis per i medici messinesi e reggini

13 Marzo 2020 19:16

Bluferries ha accolto la richiesta dei presidenti degli Ordini dei medici di Messina e Reggio Calabria: già da oggi i medici potranno traghettare gratis con le auto a bordo della navi della flotta FS

I medici della provincia di Messina e Reggio Calabria che per lavoro devono attraversare lo Stretto di Messina potranno traghettare gratis con le auto a bordo della navi della flotta Bluferries. La compagnia controllata della Rete Ferroviaria italiana societa’ del gruppo Fs italiane ha accolto la richiesta dei presidenti degli Ordini dei medici di Messina e Reggio Calabria Giacomo Caudo e Pasquale Veneziano. Già da oggi, i medici messinesi e reggini potranno traghettare gratis senza passare dalla biglietteria. I medici hanno anche la possibilita’ di non scendere dalla propria auto durante la traversata. Così Bluferries ha voluto dare il proprio contributo in questo momento di difficoltà per l’emergenza coronavirus.

