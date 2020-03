Stop al pedaggio di Ponte Gallo: Biancuzzo scrive a De Luca

2 Marzo 2020 19:22

Riportiamo di seguito la nota che il consigliere della VI Circoscrizione Biancuzzo ha inviato al sindaco De Luca in merito all’eliminazione dell’ingiusto pedaggio autostradale di Ponte Gallo. Biancuzzo rinnova la richiesta di convocare il consiglio comunale e iscrivere all’ordine del giorno la proposta di eliminare il pedaggio.

Gentilissimo Signor Sindaco, con la presente comunico, alla Signoria Sua Ill.ma, quanto segue:

in data 8 ottobre con nota prot. 262997 e sollecitato in data 18 dicembre prot. 371130 dell’anno 2018, chiedevo al presidente del Consiglio Comunale di iscrivere all’ordine del giorno la proposta: eliminazione pedaggio località Ponte Gallo Comune di Messina. Accertato che, sono trascorsi oltre 17 mesi, ritengo che il tempo trascorso dal ricevimento possa considerarsi sufficiente per elaborare una risposta ancora non pervenuta. Mi sembra inimmaginabile ipotizzare che manchino gli elementi per riscontrare le due note a maggior ragione se si pensa che si domandava una partecipazione allargata alla mia persona ad una riunione di consiglio comunale. 9384 cittadini, che hanno sottoscritto la petizione avente ad oggetto la eliminazione di un pedaggio, a mio avviso, illegittimo, aspettano delle risposte concrete e democratiche. Resto in attesa di conoscere quando le ragioni della democrazia e della legittimità della petizione troveranno centralità all’interno delle Istituzioni preposte, prescindendo dalle ragioni politiche.

Elogiando il suo continuo ed instancabile operato invio distinti saluti.