Emergenza coronavirus a Messina, ecco la nuova ordinanza di De Luca: stop a chi passeggia o corre in strada, multe fino a 500 euro

18 Marzo 2020 19:55

La nuova ordinanza del sindaco di Messina: da stasera alle 21 divieto assoluto di passeggio e di attività sportive

Ulteriore giro di vite di De Luca. Il sindaco di Messina ha appena firmato l’ordinanza che vieta il passeggio in città e l’attività sportiva in luogo pubblico, non rientrante tra gli spostamenti per ragioni di lavoro, di salute o di necessità prescritte dai D.P.C.M. dell’08 ed 11 marzo 2020 e non rispondente a comprovate e non rinviabili esigenze primarie. L’ordinanza entrerà in vigore dalle ore 21,00 di stasera e avrà durata fino al 25 marzo 2020, salvo ulteriori disposizioni.

Interdizione assoluta al pubblico passeggio

L’ordinanza prevede l’interdizione assoluta al pubblico passeggio nelle seguenti località, pubbliche vie e piazze: SS 114, lungomare da Briga Marina a Galati Marina; Zona Centro dalla Capitaneria di Porto, via Vittorio Emanuele, viale della Libertà fino al torrente Annunziata; Via Consolare Pompea dalla rotatoria Annunziata fino a Vill. Torre Faro, via Lungolago Ganzirri, via Circuito, S.S. 113 lungomare dei villaggi Acqualadroni, San Saba, Marmora, Rodia e Ortoliuzzo. Il divieto è esteso a tutte le pubbliche vie e piazze ricadenti o limitrofe alle località elencate.

Stop alle attività sportive

L’ordinanza prevede il divieto assoluto di passeggio pubblico o attività sportiva nelle piazze e nelle vie dei villaggi di: Altolia, Molino, Giampilieri Sup. e Giampilieri Marina, Briga Marina e Briga Superiore, Pezzolo, Santa Margherita Marina, Santo Stefano Marina, Santa Margherita, Santo Stefano Medio, Santo Stefano di Briga, Galati Marina, Galati Sant’Anna, Galati Santa Lucia, Mili Marina, Mili San Marco, Mili San Pietro, Tremestieri, Larderia Inferiore, Larderia Superiore, Tipoldo, Pistunina, Zafferia, San Filippo Superiore, Bordonaro, Cumia, Camaro Superiore, Bisconte, Gravitelli, Catarratti, San Michele, Faro Superiore, Curcuraci, Massa Santa Lucia, Massa San Giovanni, Massa San Giorgio, Castanea delle Furie, Salice, Gesso, Torre Faro e Ganzirri; l’interdizione assoluta al litorale marittimo per l’intera estensione del territorio comunale.

Le sanzioni

Le violazioni dell’ordinanza, fatte salve le sanzioni, anche penali, previste dalla normativa statale e/o regionale, saranno punite con l’applicazione della Sanzione Amministrativa Pecuniaria compresa tra il minimo edittale di € 25,00 ed il massimo di € 500,00 stabilendo il pagamento in misura ridotta di € 450,00 ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000.

