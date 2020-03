Mattina di sangue a Messina: sparatoria in una tabaccheria, ferisce a una donna e poi si uccide

24 Marzo 2020 12:14

Sparatoria a Messina: un morto e una donna in condizioni gravissime

Mattina di sangue a Messina. Un uomo è morto in una sparatoria e una donna è in gravi condizioni. I colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi all’interno di un tabaccheria nei pressi di Villa Dante, a Provinciale. La dinamica è ancora in corso di accertamento. Sembrerebbe che gli spari siano partiti a seguito di un tentativo di rapina. Secondo quanto si apprende sembrerebbe che l’uomo sie entrato nella tabaccheria e abbia chiesto alla donna, titolare della rivendita, di consegnargli tutti i gratta i vinci in suo possesso. A fronte del diniego, l’uomo avrebbe iniziato a sparare e si sarebbe puntato la pistola alla tempia. La donna è stata trasportata in codice rosso al Policlinico e versa in gravi condizioni. L’uomo è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti il personale medico, le volanti della Polizia di Stato e i vigili del fuoco.

Seguiranno aggiornamenti

Valuta questo articolo