4 Marzo 2020 17:51

Sondaggi politici: la Lega torna a scendere nelle intenzioni di voto e si attesta al 27,2%, il Partito Democratico si avvicina (22%)

Secondo quanto emerge da un sondaggio Ixè per la trasmissione Cartabianca, la Lega si attesta al 27,2%, mentre il Pd (22%) è a soli 5 punti dal Carroccio. In questa fase di emergenza sanitaria a causa del Coronavirus, sembra rafforzarsi l’area di governo. Il M5s sarebbe al 15,7%, Fratelli d’Italia al 13,4%, Forza Italia cresce al 6,2%. Italia Viva di Renzi in grosse difficoltà scende al 2,8% a pari merito con La Sinistra.

