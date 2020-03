Sindaco di Messina denunciato dal Viminale: scatta la petizione online per far ritirare la querela ed è boom di sottoscrizioni

27 Marzo 2020 11:50

Petizione online per il sindaco di Messina: boom di sottoscrizioni, oltre 7mila cittadini chiedono al Viminale di ritirare la querela

Una petizione online per il sindaco di Messina. È l’iniziativa dei cittadini dello Stretto a sostegno di Cateno De Luca, affinché venga ritirata la denuncia del Viminale per vilipendio alle Istituzioni. La petizione sul portale change.org è stata lanciata ieri e ha già raccolto oltre 7 mila firme.

“Il Sindaco di Messina è stato denunciato dal Ministro Lamorgese per vilipendio alle istituzioni per avere utilizzato un frasario eccessivo per dimostrare l’assenza dello Stato. In realtà– si legge nel testo che accompagna la petizione- era ed è esasperato perché il sistema sanitario siciliano non può reggere un numero di contagi come quello della Lombardia o del Veneto. Non abbiamo posti in terapia intensiva e non abbiamo neppure posti in malattia infettive È bastato il caso della casa di riposo Come D’Incanto per riempire i pochi posti disponibili. In Sicilia non ci sono neppure tamponi in misura adeguata al controllo dell’epidemia. Il Sindaco sta cercando solo di tutelare i suoi concittadini con tutti i mezzi e visto che non è stato sentito da nessuno ha utilizzato quelle frasi spregiative per far generare delle reazioni dalle istituzioni. Lei Ministro deve annullare e/o revocare la sua denuncia. Farebbe un torto a Messina, ai Messinesi ed a tutti i siciliani. Tutti noi crediamo nelle attività del Sindaco e rispettiamo le sue indicazioni. Lei destituendo il Sindaco ci priverebbe del nostro punto di riferimento. Restiamo in attesa di un suo provvedimento in accoglimento di questa petizione popolare e la ringraziamo anticipatamente.”

