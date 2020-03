Coronavirus, il sindaco di Catania firma l’ordinanza: smart working per i dipendenti comunali

13 Marzo 2020 18:34

Il personale del Comune di Catania da lunedì potrà lavorare da casa

Il personale del Comune di Catania da lunedì prossimo svolgerà la propria attività lavorativa in modalità smart working, cioè da casa. Il provvedimento, in linea con gli indirizzi del governo nazionale, è stato adottato dal sindaco della città etnea Salvo Pogliese per fronteggiare e contenere la diffusione del contagio da coronavirus. Sono esclusi dall’ordinanza i dipendenti da impiegare nei servizi essenziali relativi a protocollo generale, la polizia municipale, la protezione civile e servizi cimiteriali. Il provvedimento è valido fino al 25 marzo ed ogni singola Direzione comunale dovrà provvedere a mantenere la continuità amministrativa garantendo alcune attività ritenute indispensabili.

