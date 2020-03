Emergenza coronavirus, Siciliani Liberi Messina: “Servono misure più drastiche. De Luca chieda a Musumeci di applicare lo Statuto Siciliano, non c’è l’obbligo di rispettare le indicazioni di Roma”

13 Marzo 2020 11:02

Per il Circolo Rosa Donato di Messina è necessario che Musumeci applichi l’articolo 31 dello Statuto Siciliano

“Il circolo “Rosa Donato” di Siciliani Liberi Messina comprende e condivide la necessità del sindaco De Luca di prendere più drastici provvedimenti, rispetto a quelli adottati dal governo nazionale, al fine di salvaguardare i cittadini e di arginare la diffusione del coronavirus“- è quanto dichiara in una nota il portavoce Gianluca Castriciano, che prosegue: “Crediamo però che, considerate le precarie condizioni della Sanità siciliana tutta, non in grado, a oggi, di far fronte a un’emergenza di tale portata, soprattutto a causa dello status di colonia cui la nostra isola è da troppo tempo relegata, il nostro primo cittadino, insieme agli altri sindaci, alle istituzioni locali e ai cittadini siciliani tutti, debba chiedere, con forza al Presidente della Regione Siciliana, come già sostenuto da tempo dal Movimento Siciliani Liberi, di esercitare i poteri e le prerogative statutarie dettate, nello specifico, dall’art. 31, comma 1 dello Statuto Siciliano, che riporta testualmente: “Al mantenimento dell’ordine pubblico provvede il Presidente regionale a mezzo della polizia dello Stato, la quale nella Regione dipende disciplinarmente, per l’ impiego e l’utilizzazione, dal governo regionale. Il Presidente della regione può chiedere l’impiego delle forze armate dello Stato.”

Lo Statuto autonomo siciliano vede, dunque, il Presidente Musumeci, responsabile dell’ordine pubblico e capo delle forze dell’ordine e in quanto tale, senza che vi sia l’obbligo di attendere le indicazioni di Roma, in dovere, nei confronti di tutto il popolo siciliano, di applicare i provvedimenti straordinari necessari a scongiurare il dilagare incontrollato del virus, compresa la chiusura temporanea del trasporto aereo, ferroviario e marittimo da e per la Sicilia”.

