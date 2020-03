Coronavirus: in Sicilia due ospedali hub per l’acquisto e lo smistamento del Tocilizumab, il farmaco anti-artrite che potrebbe fermare l’epidemia

13 Marzo 2020 21:02

Il farmaco finora utilizzato, con successo verrà acquistato e smistato in due ospedali hub in Sicilia: l’ospedale Villa Sofia-Cervello di Palermo e il Policlinico Vittorio Emanuele di Catania

L’ospedale Villa Sofia-Cervello di Palermo e il Policlinico Vittorio Emanuele di Catania saranno i due hub in Sicilia per l’acquisto e lo smistamento del RoActemra (Tocilizumab), il farmaco finora utilizzato, con successo, per il trattamento dei pazienti affetti dal Covid-19. L’ospedale di Palermo sarà punto di riferimento per i Centri ospedalieri del bacino occidentale (Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani), mentre quello di Catania per la zona orientale (Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa). Il farmaco in questione, nato per curare l’artrite reumatoide, viene iniettato per via endovenosa e si è rivelato efficace per la cura della polmonite causata dal virus.

