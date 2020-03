Sicilia, il marito la lascia e lei per riconquistarlo dà fuoco alla casa: “l’ho letto nei tarocchi”

4 Marzo 2020 11:13

Sicilia, brucia la villa del marito per riconquistarlo. La donna, collaborando con gli inquirenti ha raccontato che, in preda allo sconforto e alla disperazione per la separazione dall’uomo, aveva stretto legami con una 59enne, divenuta poi sua complice nell’incendio

Su suggerimento di un’amica fattucchiera una donna a Catania ha dato fuoco alla villa in cui vivevano l’ex compagno e la figlia. La donna è stata ammessa ai domiciliari e successivamente scarcerata. I fatti risalgono al 3 febbraio scorso. Grazie alle indagini dei Carabinieri è stato ricostruito quando accaduto: la donna, collaborando con gli inquirenti, ha raccontato che era stata lasciata dal marito a settembre scorso e che, in preda allo sconforto e alla disperazione per la separazione, aveva stretto legami con una 59enne, divenuta poi sua complice nell’incendio. L’amica le aveva dato dei consigli fino a quando non le aveva fatto maturare l’idea di dare fuoco alla casa dove abitava il marito, in modo da farlo tornare da lei, raccomandandole di mantenere il silenzio qualora fossero state scoperte, per evitare le gravi ripercussioni causate dal ‘malocchio’. Tutto ciò glielo avevano detto con certezza i tarocchi letti da una fattucchiera. Per tutti l’accusa è di concorso in incendio doloso aggravato dal fatto di aver messo in pericolo la pubblica incolumità. I Carabinieri, durante la perquisizione in casa della fattucchiera, hanno trovato e sequestrato i tipici tarocchi utilizzati dalle cartomanti per predire il futuro.

