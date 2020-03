Coronavirus, in Sicilia Covid Hospital e 1000 posti letto per gestire l’emergenza. Al via anche un piano per le assunzioni. L’Asp di Messina selezionerà i medici

La Regione Siciliana adotta un piano per affrontare l’emergenza coronavirus, con ospedali interamente dedicati ai pazienti affetti a Covid-19. All’ospedale Civico di Palermo i posti di rianimazione sono 18 e sono previsti in totale altri 150 posti-letto di terapia intensiva. “Abbiamo liberato centinaia di posti letto e messo a punto un piano che ci consentirà entro una settimana di avere 1.000 posti letto per poter eventualmente ricoverare pazienti con Coronavirus”, assicura l’assessore Ruggero Razza. L’obiettivo del Governo Musumeci è quello di realizzare Covid Hospital, come quello di Partinico, che a breve, su disposizione dell’Asp di Palermo, ospiterà due reparti di terapia intensiva, di cui uno a pressione negativa. Disponibili 24 posti letto di terapia intensiva e quattro di sub intensiva, già acquistate le apparecchiature. Da sabato, il quinto piano della struttura potrà accogliere altri 32 posti letto da destinare a pazienti affetti da coronavirus. L’Asp di Ragusa ha scelto l’ospedale “Maggiore” di Modica, dove i posti letto sono aumentati nel reparto malattie infettive sono aumentati a 16. Qualora si dovesse raggiungere il limite dei ricoverati per i 16 posti disponibili e per i 5 posti letto in rianimazione, scatterà per l’ospedale “Maggiore” la classificazione di “ospedale Covid 19”. La Regione, ha detto Razza, varerà un grande piano di assunzioni straordinario che tutte le aziende sono state autorizzate a compiere, “L’Asp Palermo si occuperà della selezione di infermieri e operatori socio-sanitari, l’Asp Messina dei medici, il Cannizzaro di Catania l’acquisto di strumentazioni necessarie per la regione”. Negli ospedali e negli ambulatori pubblici e accrediti, saranno comunque garantite le prestazioni urgenti e brevi e quelle per pazienti oncologici o indifferibili.