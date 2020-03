Coronavirus: i dati aggiornati in Sicilia, città per città. Aumentano i contagiati, ma anche i guariti. Impennata di casi a Messina, a Catania 156 positivi

20 Marzo 2020 14:36

I dati ufficiali dei casi di Coronavirus in Sicilia: a Messina e provincia i contagiati salgono a 35

Questo il quadro riepilogativo della situazione in Sicilia, aggiornato alle ore 12 di oggi (venerdì 20 marzo), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

Dall’inizio dei controlli, i tamponi validati dai laboratori regionali di riferimento (Policlinici di Palermo e Catania) sono 4.468. In totale sono 408 i casi positivi registrati dall’inizio e attualmente risultano positive 379 persone.

Risultano ricoverati 210 pazienti (27 a Palermo, 105 a Catania, 17 a Messina, 1 ad Agrigento, 11 a Caltanissetta, 18 a Enna, 6 a Ragusa, 17 a Siracusa e 8 a Trapani) di cui 42 in terapia intensiva (ieri erano 36), mentre 169 sono in isolamento domiciliare (ieri erano 142), venticinque guariti (11 a Palermo, 5 a Catania, 4 a Messina, 2 ad Agrigento ed Enna, 1 a Ragusa) e quattro deceduti.

I casi di coronavirus provincia per provincia: impennata a Messina (ieri erano 16). Catania resta la città più colpita

Secondo i dati diffusi dalla Regione, Catania è ancora la provincia più colpita dal Coronavirus. Risultano positive al Covid-19 156 persone, cioè cinque in più rispetto a ieri. A Palermo invece scende il numero di casi. Si registra invece un boom in provincia di Messina dove i contagiati adesso sono 35, ossia 19 in più rispetto a ieri. Crescono in maniera contenuta i casi nell’Agrigentino, con 29 positivi (ieri erano 27), nel Siracusano con 39 contagiati (ieri erano 33) e nel Trapanese, con 27 casi (ieri erano 21).

Ecco il riepilogo:

Agrigento, 29

Caltanissetta, 17

Catania, 156

Enna, 22

Messina, 35;

Palermo, 48

Ragusa, 6

Siracusa, 39

Trapani, 27.

Si raccomanda di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal ministero della Salute per contenere la diffusione del virus. Per ulteriori approfondimenti visitare il sito dedicato www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.

