Lo sfogo di una pensionata di Reggio Calabria: “questo Governo ci sta prendendo in giro, la mia già piccola pensione è inferiore al 2019”

3 Marzo 2020 11:19

Reggio Calabria: lo sfogo di una lettrice sul Governo

Una lettrice di StrettoWeb, pensionata di Reggio Calabria, ci ha inviato uno sfogo sulle decisioni del Governo. Ecco la lettera: “Sono un’assidua lettrice del Vs giornale quindi questa mattina ho deciso di scrivere per segnalare quel che a me personalmente appare come una grossa presa in giro da parte del nostro Governo. Verso la fine del 2019 hanno largamente sbandierato un aumento delle pensioni e secondo i calcoli pubblicati qualcosina toccava anche a me. Premetto che sono titolare di una pensione contributiva, (ho lavorato una vita come previsto dalle leggi vigenti all’epoca) e la mia pensione fino a novembre 2019 ammontava a 1.144,08 comprensiva di una piccola somma di reversibilità di mio marito deceduto nel 1983 dopo aver lavorato quasi 20 anni come ferroviere. A gennaio 2020 mi è stato corrisposto l’aumento tanto pubblicizzato per la folle cifra di € 2,84, praticamente neanche l’elemosina che si da a un barbone. A febbraio sono stati aggiunti ben 4 centesimi per arrivare a marzo e togliere € 4,95 in un colpo solo. Praticamente la mia già piccola pensione è inferiore a quella che percepivo nel 2019. questi signori chi pensano di prendere in giro?”.

