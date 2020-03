Serie D diretta LIVE, i risultati della 26ª giornata del Girone I: l’Acr sfida il Licata, l’Fc Messina in trasferta a Licata, la capolista Palermo in casa contro il Nola

1 Marzo 2020 14:30

Serie D diretta LIVE- E’ iniziata la 26 giornata del Girone I con importanti partite. L’Acr sfida il Licata, l’Fc Messina in trasferta a Licata, la capolista Palermo in casa contro il Nola. La Cittanovese cerca puni contro il Troina. Derby calabrese tra Castrovillari e Roccella. Il fanalino di coda, Palmese, in casa contro il Marsala alla disperata ricerca di punti.

RISULTATI:

Acireale-FC Messina 0-0

Acr Messina-Licata 1-2

Castrovillari-Roccella 0-0

Giugliano-Biancavilla 2-0

Palermo-Nola 1-0

Palmese-Marsala 0-0

San Tommaso-Marina di Ragusa 0-0

Savoia-Corigliano 0-1

Troina-Cittanovese 1-0

CLASSIFICA:

Palermo 60

Savoia 53

FC Messina 45

Giugliano 44

Troina 43

Acireale 42 (4 punti penalizzazione)

Licata 41

Nola 36

Biancavilla 35

Acr Messina 33

Cittanovese 33

Castrovillari 32

Marina di Ragusa 27

Corigliano 25

Marsala 23

Roccella 22

San Tommaso 20

Palmese 11

