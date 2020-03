Serie C a porte chiuse, le gare della Reggina: tre su cinque si disputeranno in un Granillo deserto

5 Marzo 2020 12:04

Serie C a porte chiuse, ecco le gare delle Reggina: tre su cinque si disputeranno in un Granillo vuoto, niente fattore pubblico per gli amaranto

Ieri sera il mandato del governo, questa mattina il comunicato ufficiale del presidente Ghirelli. Anche le gare di Serie C saranno giocate a porte chiuse nel prossimo mese per limitare il più possibile la diffusione del coronavirus nel nostro paese. Ecco di seguito il comunicato ufficiale pubblicato dalla Reggina sul proprio sito ufficiale:

“La Lega Pro, preso atto del DPCM del 4 marzo 2020, dispone lo svolgimento “a porte chiuse” delle seguenti gare:

11ª giornata 8 marzo: Picerno-Reggina

12ª giornata 15 marzo: Reggina-Avellino

13ª giornata 22 marzo: Reggina-Potenza

14ª giornata 26 marzo: Casertana-Reggina

15ª giornata 29 marzo: Reggina-Rieti

La Lega Pro, dispone le seguenti indicazioni organizzative riguardo allo svolgimento delle gare “a porte chiuse”:

I. Non sono ammessi tifosi all’interno dello stadio né ospiti accreditati dalle Società.

2. Sono comunque ammessi all’interno dello stadio, oltre agli arbitri, ai calciatori e agli altri componenti lo staff tecnico, medico e dirigenziale delle due squadre ammessi al recinto di gioco:

– gli operatori televisivi e i giornalisti delle emittenti titolari dei diritti di trasmissione live;

– per ciascuna società, 1 fotografo ufficiale e 1 social media manager;

– gli operatori dell’informazione preventivamente autorizzati e comunque nel numero massimo di 75 (salvo opportunità di mantenere ancora più limitato il numero);

– il personale tecnico con funzioni strettamente connesse all’organizzazione della gara, nel numero massimo complessivo di 50 unità (la quota dovrà comprendere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: i raccattapalle; i manutentori del campo; i presidi tecnici, video e audio; gli operatori di pulizia delle aree interessate; i tecnici dei broadcasters, ecc.);

– gli incaricati della Procura Federale, i Delegati Lega, i medici Antidoping, gli Osservatori arbitrali e l’Organo Tecnico della CAN C;

– gli addetti della Sicurezza Pubblica, gli Steward previsti nelle aree interessate, i VVFF e gli operatori di Pronto Soccorso, secondo le indicazioni approvate dal GOS.

Non verranno effettuate le interviste in area mix zone e la conferenza stampa.

Gli eventuali cerimoniali gara verranno attuati in forma ridotta e pertanto senza la presenza di bambini e/o altri accompagnatori dei giocatori al momento dell’ingresso in campo.

Non potrà essere svolta alcun tipo di iniziativa, attività o manifestazione (pre, durante e post-gara, come ad esempio: premiazioni, sfilate, walkabout, ecc.) anche se precedentemente autorizzata”.

