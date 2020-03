Serie C, la proposta di Milanese (Triestina): “creare un campionato d’Elite per risolvere i problemi finanziari”

24 Marzo 2020 11:37

Serie C, Milanese (Triestina): “vi spiego le due strade per uscire dalle difficoltà economiche strutturali delle società di terza serie”

L’Italia si è fermata per combattere l’emergenza Coronavirus, di conseguenza anche il calcio. In attesa della ripresa, qualora fosse possibile, si studia un modo per andare avanti. Da Trieste, arrivano le proposte dell’amministratore unico della Triestina, Mauro Milanese, che nel corso di un’intervista al quotidiano Il Piccolo, ha mostrato alcune strategie per riformare la Serie C: “ci sono due strade per uscire dalle difficoltà economiche strutturali delle società di terza serie. La prima è fare un intervento pubblico attraverso la defiscalizzazione che già si sta percorrendo da mesi, ma mi sembra lunga e di non semplice soluzione. La seconda è costituire una Serie C d’Elite alla quale partecipano le prime sei-sette della classifica di ogni singolo girone della prossima stagione. Un torneo vendibile meglio a tv e sponsor, uno spettacolo più appetibile con tutte le grandi piazze coinvolte in modo tale da raccogliere nuove risorse. Insomma, tutte le società che investono milioni, avrebbero 4 promozioni a disposizione e le realtà più piccole per bacino diventerebbero la palestra dei nostri giovani e con prestiti e premi di valorizzazione avrebbero grandi vantaggi”.

Valuta questo articolo