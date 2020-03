Serie C Girone C, sospetto caso di calcioscommesse: la Viterbese presenta un esposto in Procura

10 Marzo 2020 15:31

Serie C Girone C, possibile nuovo caso di calcioscommesse nel raggruppamento meridionale: la Viterbese ha già preso provvedimenti denunciando in Procura gli accusatori

Anche il calcio si ferma per l’emergenza coronavirus e nel frattempo si torna a registrare un nuovo presunto caso di calcioscommesse sulla Serie C. Questa volta al centro del ciclone è finita una partita del Girone C, Viterbese-Rieti, terminata con il successo a sorpresa dell’ultima della classe in casa del club laziale. A far scoppiare la bomba è stato il commento di un utente sulla pagina Facebook del club gialloblu, che ha risposto alle accuse immediatamente denunciando la situazione alle autorità competenti. Il commento in questione riportava di come l’utente avesse scommesso sulla sconfitta della Viterbese dopo aver ricevuto l’informazione in anticipo proprio da alcuni tesserati del club gialloblù. La società, come detto, ha presentato denuncia in Procura, diramando anche un comunicato ufficiale: ”la A.S. Viterbese comunica di aver denunciato agli organi competenti quanto emerso dai commenti e dalle frasi riguardanti la gara Viterbese – Rieti, disputata ieri, pubblicate espressamente da un utente sulla nostra pagina Facebook ufficiale”. Nuovi sviluppi sono attesi a partire dalle prossime ore, con lo spettro delle scommesse che ad influenzare il sistema calcistico nazionale.

