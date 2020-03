10 Marzo 2020 15:06

Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha parlato del futuro della Serie C dopo la sospensione per via dell’emergenza Coronavirus

Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha parlato a Tv 2000 della situazione campionati per l’emergenza Coronavirus, dopo la sospensione di ieri fino al 3 aprile. “Recuperare? Abbiamo chiesto al presidente federale Gravina di spostare la data per l’iscrizione al prossimo campionato al 29 giugno. In questo modo avremo tempo per recuperare le gare fino al 28. Se non dovessimo riuscire ad ultimare la stagione dovremo valutare una norma che riguarda promozioni e retrocessioni”.

