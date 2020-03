Serie C, Galliani assicura: “non sappiamo quando, ma il campionato si concluderà”

16 Marzo 2020 13:25

Serie C, il messaggio di Adriano Galliani rassicura anche la Reggina: “il campionato si concluderà, si sta valutando anche l’ipotesi di andare oltre il 30 giugno”

Anche Adriano Galliani, a.d. del Monza, è impegnato con diverse iniziative benefiche per aiutare gli ospedali della Lombardia. Ai microfoni di MBNews, ha rilasciato inevitabilmente una battuta sul campionato di calcio, in particolar modo di quello di serie C, che sta vedendo la sua squadra primeggiare nel Girone A: “contrariamente quanto riferito da qualcuno, vi posso dire che il campionato di Lega Pro si concluderà, non sappiamo ancora quando potremo tornare in campo (probabilmente a inizio maggio, ndr), ma si sta valutando anche l’ipotesi di andare oltre il 30 giugno. Dovremo sederci attorno ad un tavolo con l’Aic (l’Associazione Calciatori, ndr) per capire se i giocatori possono giocare con le società anche con il contratto in scadenza a fine giugno”.

