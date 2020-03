Serie C, tutte le date giornata per giornata: l’eventuale calendario in caso di ripresa del campionato

21 Marzo 2020 11:28

C’è ancora incertezza sulla ripresa del campionato di Serie C, a causa dell’emergenza Cooronavirus. Ecco tutte le date in caso di ripresa

L’emergenza Coronavirus ha portato alla sospensione dei campionati, c’è ancora incertezza sulla ripresa e tutto dipenderà dall’evoluzione dell’epidemia. Aspetta notizie anche la Reggina, gli amaranto guidano la classifica del campionato, in attesa di novità anche sulla ripresa degli allenamenti. In Serie C i gironi A e B devono giocare 11 giornate (il C solo 8) e 6 recuperi, le finali di Coppa Italia, più i 10 turni dei playoff e 2 dei playout. Si concluderà tutto almeno nel mese di luglio.

Ecco tutte le date nel dettaglio riportate da ‘La Gazzetta dello Sport’.

SERIE C

3 MAGGIO/GIORNATA 31 (3 GIRONI)

6 MAGGIO/ANDATA FINALE COPPA ITALIA: TERNANA-JUVENTUS U23 + RECUPERI GIORNATA 27

10 MAGGIO/GIORNATA 32 (TRE GIRONI)

13 MAGGIO/RECUPERO GIORNATA 28 (GIRONI A e B)

17 MAGGIO/GIORNATA 33 (TRE GIRONI)

20 MAGGIO/RITORNO FINALE COPPA ITALIA JUVENTUS U23-TERNANA

24 MAGGIO/GIORNATA 34 (3 GIRONI)

27 MAGGIO/RECUPERO GIORNATA 29 (GIRONI A e B)

31 MAGGIO/GIORNATA 35 (3 GIRONI)

3 GIUGNO/RECUPERO GIORNATA 30 (GIRONI A e B)

7 GIUGNO/GIORNATA 36 (3 GIRONI)

10 GIUGNO/GIORNATA 37 (3 GIRONI)

14 GIUGNO/GIORNATA 38 (3 GIRONI)

17 GIUGNO/PLAYOFF: PRIMO TURNO FASE GIRONI

21 GIUGNO/PLAYOFF: SECONDO TURNO FASE GIRONI + PLAYOUT ANDATA

24 GIUGNO/PLAYOFF: PRIMO TURNO FASE NAZIONALE ANDATA

28 GIUGNO/PLAYOFF: PRIMO TURNO FASE NAZIONALE RITORNO + PLAYOUT RITORNO

1 LUGLIO/PLAYOFF: SECONDO TURNO FASE NAZIONALE ANDATA

5 LUGLIO/PLAYOFF: SECONDO TURNO FASE NAZIONALE RITORNO

8 LUGLIO/PLAYOFF: SEMIFINALI ANDATA

12 LUGLIO/PLAYOFF: SEMIFINALI RITORNO

15 LUGLIO/PLAYOFF: FINALE ANDATA

19 LUGLIO/PLAYOFF: FINALE RITORNO

