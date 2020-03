Serie C, convocata l’Assemblea dei club: “ecco i temi all’ordine del giorno”

28 Marzo 2020 13:59

Assemblea Serie C: tra i temi all’ordine del giorno ci saranno le considerazioni sulle azioni da intraprendere per concludere il campionato 2019-2020

Serie C – La Lega Pro ha convocato per il 3 aprile alle 11, l’Assemblea dei club, in call conference, seguendo le modalità dettate dai decreti del Governo.

“Alla luce della situazione emergenziale che stiamo vivendo – spiega Francesco Ghirelli, Presidente della Lega Pro – abbiamo ritenuto necessario una riunione assembleare per confrontarsi. Tra i temi all’ordine del giorno ci saranno le considerazioni sullo stato dell’emergenza COVID-19, sulla stagione in corso e le azioni da intraprendere, su cosa fare del campionato 2019-2020 e il problema dei sacrifici e quindi i contratti dei calciatori”.

