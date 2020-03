Serie C, Cerri (ds Monopoli): “in caso di stop ai campionati, la Reggina merita il salto di categoria”

28 Marzo 2020 11:37

Serie C: “dovessimo dare dei meriti e assegnare promozioni, Monza, Vicenza e Reggina meritano il salto di categoria”, è il pensiero del ds Cerri

Il Coronavirus ha messo in ginocchio l’economia italiana, a risentire dell’emergenza è stato anche il calcio. Il d.s. del Monopoli, Massimo Cerri, oltre a parlare dei possibili scenari utili a risolvere la crisi, ha espresso la sua opinione sui verdetti che (in un modo o nell’altro) i campionati dovranno emettere. Ai microfoni di ilcalciocalabrese.it, ecco il suo pensiero: “per quanto concerne la Serie C ritengo che se dovessimo dare dei meriti e assegnare promozioni, le squadre in testa ai gironi, e cioè Monza, Vicenza e Reggina, meritano il salto di categoria”.

