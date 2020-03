Serie C, Caiata: “temo che non si giocherà più per questa stagione. Rischiano di scomparire molte squadre”

23 Marzo 2020 14:59

Serie C, Caiata non vede la luce in fondo al tunnel: il patron del Potenza prevede la sospensione del campionato e tante squadre a rischio fallimento

Il presidente del Potenza, Salvatore Caiata, esprime tutta la sua insicurezza sulla ripresa del campionato. Intervistato da La Gazzetta del Mezzogiorno, ha fatto il punto della situazione sul fronte Coronavirus: “I contagi stanno crescendo in maniera incontrollata, temo che non si giocherà più per quest’anno” e c’è molta preoccupazione per il futuro perché “tutto questo provocherà uno tsunami nel calcio a vari livelli. Quasi tutte le società saranno in ginocchio. Se il sistema non sarà capace di farsi forza e di autoregolamentarsi per una sua sostenibilità, c’è il rischio concreto di vedere scomparire tante squadre”.

