Serie C, l’avvocato Morace: “ecco cosa può succedere con la sospensione del campionato”

9 Marzo 2020 21:46

L’avvocato Carlo Morace ha parlato della possibilità di sospendere i campionati. Gli ultimi aggiornamenti in vista delle prossime giornate

Il Coni ha comunicati la sospensione di tutte le attività sportive, si attende il decreto che potrebbe arrivare già nella giornata di domani. Durante la trasmissione ‘Passione Amaranto’ l’Avvocato Carlo Morace ha spiegato gli scenari: “è un momento drammatico per il nostro paese, esiste anche la necessità di tutelare la salute dei calciatori nonostante gli interessi dal punto di vista economico. Ieri si è giocato in un clima surreale in tutti gli stadi. Il campionato sarà sospeso. Ed è giusto così, dobbiamo essere responsabili a favore delle persone deboli che possono avere danni dal contagio”.

In caso di nuovo rinvio dopo il 4 aprile: “in caso di nuova sospensione la Serie C potrebbe recuperare nel mese di giugno, giocando mercoledì e domenica per recuperare le partite. Altrimenti sarebbe un vero problema, comunque le posizioni di campionato devono essere mantenute. Però si aprono anche altre difficoltà da parte delle squadre che non hanno raggiunto l’obiettivo”.

