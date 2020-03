Serie B, il Crotone sente profumo di promozione: i calabresi passeggiano sul Venezia e tentano la fuga

7 Marzo 2020 17:01

Serie B, vittoria per 1-3 del Crotone sul campo del Venezia: i calabresi staccano in classifica il Frosinone e fanno un bel passo in avanti per la promozione

Una vittoria dal profumo di promozione. Tutto facile per il Crotone di mister Giovanni Stroppa, che supera agevolmente 1-3 il Venezia nel vuoto dello stadio Penzo. Con grande caparbietà la squadra calabrese è riuscita ad indirizzare bene l’andamento della gara già nel primo tempo grazie alle reti di Benali al 12′ e Morrone al 36′. Ad inizio ripresa chiude la pratica la doppietta personale del centrocampista libico, vero protagonista del match. Per i veneti inutile nel finale (83′) la marcatura di Caligara. Con questi tre punti la classifica adesso sorride agli squali: la sconfitta 0-2 del Frosinone in casa, avvenuta contro una Cremonese in piena lotta per non retrocedere, spiana la strada al Crotone che allunga a +2 al secondo posto. Di seguito la classifica aggiornata:

La classifica di Serie B

Benevento 66 Crotone 49 Frosinone 47 Pordenone 45 Spezia 44* Cittadella 43 Salernitana 42 Empoli 40 Chievo 38* Perugia 36 Entella 35* Pescara 35* Pisa 33* Juve Stabia 33* Ascoli 32** Venezia 32 Cremonese 30 Trapani 25 Cosenza 24* Livorno 18

*una partita in meno

*due partite in meno

