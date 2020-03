Serie B, Cosenza in crisi: si è dimesso Pillon. Squadra in mano a Occhiuzzi

18 Marzo 2020 20:46

Serie B, una notizia improvvisa ha scosso il Cosenza: mister Pillon ha rassegnato le proprie dimissioni. Adesso il nuovo allenatore è Occhiuzzi

Incredibile quanto successo a Cosenza. Una notizia clamorosa ha scosso il club calabrese, già pieno di problemi e penultimo in classifica. Il tecnico Bepi Pillon ha infatti rassegnato le proprie dimissioni, scegliendo di restare accanto alla sua famiglia in un momento delicatissimo (il Veneto è tra le regioni maggiormente in difficoltà) a causa del Coronavirus. La squadra è stata affidata al mister Roberto Occhiuzzi, vice allenatore dei rossoblu. Si tratta del terzo allenatore che siede in questa stagione sulla panchina del Cosenza, non sarà facile però uscire dalle sabbie mobili con la squadra ad un passo dalla retrocessione.

