Serie B, Chievo-Cosenza 2-0: situazione difficile per i calabresi

9 Marzo 2020 23:13

Il Cosenza ha perso nella giornata del campionato di Serie B contro il Chievo, la classifica per il club calabrese fa paura

Si è conclusa una giornata anomala valida per il campionato di Serie B, le ultime partite si sono giocate a porte chiuse. Negli ultimi minuti è stata comunicata ufficialmente la sospensione di tutte le attività sportive. Almeno per il momento dunque l’ultima sfida che si è conclusa è stata quella tra Chievo e Cosenza, 2-0 il risultato finale per i padroni di casa. Basta un gol per tempo per conquistare i tre punti, ad aprire le marcature è stato Djordjevic mentre a tempo quasi scaduto è stato Meggiorini a chiudere i conti. Il Chievo sale a quota 41 punti in zona playoff, Cosenza ancora al penultimo posto a 24.

