Seggiolini salva-bebè, da oggi dispositivi anti abbandono obbligatori: multe salate per chi ne è sprovvisto, si rischia anche il ritiro della patente

6 Marzo 2020 17:08

Da oggi via alle sanzioni per chi è sprovvisto di seggiolino anti-abbandono: si rischiano multe da 81 a 326 euro e 5 punti in meno dalla patente. È possibile richiedere un contributo per l’acquisto

Da oggi chi trasporta in auto un bambino di età inferiore ai 4 anni senza il seggiolino munito di sistema anti-abbandono rischia una multa dagli 81 ai 326 euro, la decurtazione di 5 punti dalla patente e la sospensione della patente da 15 giorni a due mesi (se viene beccato a cogliere la stessa infrazione per più di una volta nel giro di due anni). Sono le misure disposte dal governo per impedire tragedie che in Italia, purtroppo, contano diverse piccole vittime.

I dispositivi antiabbandono vanno integrati nel seggiolino o nel veicolo. L’antiabbandono, nel caso in cui il genitore stia per dimenticare il figlio in auto, darà un segnale di allarme idoneo ad attirare tempestivamente l’attenzione. Prima dell’acquisto è quindi consigliabile verificare la conformità alle caratteristiche tecniche previste dalla normativa, consultando il portale del Mit​​​​​. Per i seggiolini salva bebè è prevista la possibilità di chiedere il contributo o il rimborso per l’acquisto.

