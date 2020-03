Scuola ai tempi del Coronavirus, lezioni a distanza anche in provincia di Messina. Bucalo: “La cultura riesce a battere qualsiasi tipo di epidemia”

12 Marzo 2020 11:15

Coronavirus, molti Istituti della provincia di Messina si attrezzano con le lezioni a distanza. Bucalo: “la cultura non ha confini e riesce a battere qualsiasi tipo di epidemia”

“Da lunedì molti Istituti della provincia di Messina effettuano lezioni a distanza, un esempio da elogiare poiché documenta come si può continuare a fare scuola anche in un momento di così grande emergenza. Un modello da emulare, in quanto rappresenta la risposta positiva di una terra, la Sicilia, che in tema di istruzione non è mai stata presa ad esempio. Da Capo d’Orlando, Barcellona, Milazzo e altri centri tirrenici, arriva la prova provata che, grazie a strumenti di condivisione on-line, la cultura non ha confini e riesce a battere qualsiasi tipo di epidemia”. Lo dichiara Carmela Ella Bucalo, deputato di Fratelli d’Italia, componente della commissione Lavoro e vice responsabile del Laboratorio tematico Istruzione con delega alla scuola di Fdi “Per docenti e alunni – aggiunge – questo periodo triste e sicuramente noioso, si è trasformato in un momento di grande aggregazione e apprendimento. Un segnale di vitalità, ovvero di un’Italia che non si arrende e che si ribella alle avversità. Complimenti ancora a tutti questi Istituti”.

