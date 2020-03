Reggio Calabria, partiti i lavori di sistemazione del Lungomare di Scilla

11 Marzo 2020 15:56

Reggio Calabria, sono partiti lunedì scorso i lavori di sistemazione del Lungomare di Scilla, danneggiato dalle recenti, ultime e violentissime mareggiate

Li ha disposti la Commissione Straordinaria che ha incaricato l’Ufficio Tecnico comunale di predisporre tutti gli adempimenti necessari per porre fine ad una situazione particolarmente critica. Tali interventi, da tempo in cantiere, sono stati posticipati a causa del persistere delle cattive condizioni del mare risultate particolarmente avverse nelle ultime settimane. I lavori, che dovrebbero terminare entro questa settimana, consentiranno il pieno ripristino della viabilità con evidenti conseguenze positive anche per la sicurezza dei cittadini.

