Scilla: il comune stabilizza 13 lavoratori ex Lsu-Lpu, la soddisfazione dell’Uiltemp

3 Marzo 2020 18:30

Princi (Uiltemp): “ci congratuliamo con la Commissione Prefettizia del Comune di Scilla composta dal Dott.Samuele De Lucia Dott Filippo La Cava e Dott. Antonino Costa, per la stabilizzazione dei 13 lavoratori ex Lsu Lpu”

“Ancora una volta ci onoriamo di dire noi c’eravamo”, questo è quanto dichiara in una nota il Segretario Uiltemp di Reggio Calabria Stefano Princi. “La stabilizzazione che avverrà al Comune di Scilla segna un altro importante traguardo, che sostanzialmente significa 13 ex Lsu Lpu in meno nel bacino del precariato Calabrese. La volontà e la determinazione- continua Princi- hanno fatto da padrone e la triade Commissariale, appena si è presentata l’occasione, non ha esitato a mettere a segno la stabilizzazione di questi lavoratori, unitamente alla Segretaria comunale , scrivendo così una bella pagina di storia della comunità Scillese. Un grande merito va dato al nostro dirigente sindacale Antonino Patafio, dipendente dello stesso comune, che ha contribuito alla riuscita di questo storico risultato. Continuiamo a ribadirlo – conclude il Segretario Uiltemp – che insieme possiamo, ognuno per il proprio ruolo, cambiare le sorti di questa meravigliosa terra, tenendo sempre in considerazione che uno dei principali fattori affinché ciò possa avvenire parte dal riconoscimento della dignità lavorativa”.

