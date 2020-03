Emergenza coronavirus in Sicilia, a Sciacca aumentano i contagiati: positivi 5 operatori sanitari

13 Marzo 2020 12:14

Emergenza coronavirus, l’appello del sindaco di Sciacca: “Uscite di casa solo per ipotesi eccezionali, intensificheremo controlli”

Aumentano i contagi da coronavirus a Sciacca. Nella città dell’agrigentino si registrano altri cinque casi positivi. A darne notizia è il sindaco Francesca, Valenti. Sono tutti operatori sanitari. “E’ un aumento previsto e prevedibile”, dice sindaco, ringraziando tutti gli operatori della sanità che “lavorano giorno e notte per la tutela della nostra salute. C’è grande attenzione da parte di tutte le autorità. Ho avuto rassicurazioni dal Governo regionale, dal prefetto, dalla direzione dell’Azienda sanitaria provinciale, che si stanno mettendo in campo tutti i possibili interventi. Ma ho chiesto e chiederò di più per Sciacca, in questo momento difficile“. Il sindaco di Sciacca ribadisce l’importanza di restare a casa. “Oggi – dice ancora il sindaco – ho ricevuto una nota del questore in cui si dice espressamente che si deve uscire per ipotesi eccezionali. Ci sono controlli anche sulla veridicità delle dichiarazioni. Stare a casa è fondamentale per superare questo momento di difficoltà. Ognuno, responsabilmente deve fare la propria parte: solo stando uniti si vincono le battaglie“. Anche questa sera proseguirà l’opera straordinaria di disinfezione nella città, con personale e mezzi della Protezione civile e del volontariato.

Valuta questo articolo